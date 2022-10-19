4 partiden Erdoğan’ın sözlerine tepki

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında Mehmet Ali Çelebi'ye çocuk yapmasına yönelik söylediği cümlelere tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuşan Beştaş, “Bugün Erdoğan grup toplantısında konuştu. Hakikaten dehşetle izledik. Grubu da oradaydı, alkışlıyorlardı” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne dedi? ‘PKK’liler 5-10 çocuk yapıyor. Önce Kürtler diyordu, şimdi örgüte bağladı. Kürtlerin tamamına ‘Siz örgütsünüz, PKK’siniz’ dediler aslında. 2006’da aynı Erdoğan şunu demişti: ‘Çocuk da olsa kadın da olsa gereğini yerine getiririz.’ Kürt düşmanlığı dediğimiz işte budur. Soylu (Türkiye İçişleri Bakanı), daha önce ‘Kürtler 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler’ dedi. Kürtleri sürekli bir nüfus mühendisliği üzerinden gören kafalar dönüp baksın geriye, hangi çöplükteler acaba? İkincisi kadınların bedenine, çoğalmasına, üremesine dönük sürekli bu dil uzatma hadsizliğini lanetliyorum.”

“ÇOK ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI TERÖR FAALİYETİ OLARAK GÖRÜYOR”

“Kadınlar çocuk yapıp yapmamaya kendileri karar verir. Bu aile meselesidir! Bir cumhurbaşkanı çocuk yapma sayısına neden karışır?” diyen HDP’li Beştaş, şunları belirtti:

“Bunu anlamak mümkün değil. Ve tabii ki şunu da biliyoruz: Erdoğan PKK’lilerin çocuklarının olmadığını çok iyi biliyor. Kürt nüfusunu kastederek nasyonal bir söz kuruyor aslında. Bunu Kürtler anladı. Ve partisine dahil ettiği devlet katındaki ortakları olan ulusalcılara da tabii ki selam çakıyor. Çok çocuk sahibi olmayı terör faaliyeti olarak görüyor. Bundan ötesi yok, bu ırkçı bir kafadır. Kürt düşmanı bir kafadır. Nefret dilidir. Kınıyoruz. Kürt halkı da bu nefret dilini ve Kürt düşmanlığını çok iyi anlıyor ve yorumluyor. Mesajınızı aldık ve cevabımız daha çok direnmektir.”

DAVUTOĞLU: AYRIM YAPMAK IRKÇILIKTIR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’a tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Bu ülkenin çocukları Kandil’de doğmadığına göre, kastınız apaçık ortada Sn. Erdoğan! İfadeleriniz insan haklarına ve kadın haklarına saygısızlıktır. Bu ülkede doğan her çocuk onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çocuklar arasında ayrım yapmak ırkçılıktır” dedi.

CHP’Lİ ÖZGÜR ÖZEL: UTANÇ VE ÖZÜR GEREKTİRİR

TBMM’de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şunları belirtti:

“Bir hanımefendiye bir partinin genel başkanının 'Onun kariyeri de çocuk yapmak olsun' demesi kadar kötü bir yaklaşım, kabul edilemez. Tüm kadınları küçük gören ve ayrımcı dil kuran bu yaklaşımı tamamen reddediyoruz. Aynı ifadelerin devamında, 'PKK'lılar 10 çocuk yapıyor, siz de yapın' demek, eğer Süleyman Soylu'nun dediği gibi ülkede 150 tane PKK'lı kaldıysa, ayakkabı numaralarını biliyorsanız, mağaradan burunlarını çıkaramıyorlarsa bu 10 çocuk yapan PKK'lılar kimdir? Cumhurbaşkanı bunu açıklasın. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarında PKK'lıların çocukları yoksa kime PKK'lı diyor, kime terörist diyor? Bir ülkede yaşayan insanları kimliklerinden dolayı terörist ilan etmek büyük bir hadsizliktir. Bunu kınıyoruz. Bu cümlelerin alelacele Anadolu Ajansı'nın metinlerinden ayıklanıyor olması, birisinin şuursuzluğunu birilerinin örtmeye çalışması çabasıdır. Sansür değil, utanç ve özür gerektirir. Buna davet ediyoruz.”

BABACAN: ERDOĞAN MİLYONLARCA KÜRT VATANDAŞIMIZI TERÖRİSTLİKLE İTHAM EDİYOR

Twitter’dan Erdoğan’ın sözlerini eleştiren Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “Gördüğü her kadına kaç çocuk doğurması gerektiğini söylüyor. Dağda 5-10 çocuk doğurmadıklarını biliyor ama milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor. Yazık, utanç verici” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

11 Ekim’de sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Ali Çelebi, Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirterek, “Yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” demişti. Erdoğan, bugün Çelebi’nin rozetini taktı.

Çelebi'nin kürsüde yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan Çelebi'nin elini sıktı ve "Senin çocuk kaç tane?" diye sordu. Çelebi ise "Bir tane efendim" diye yanıt verdi. Çelebi daha sonra yanında bulunan eşini işaret etti ve "Doktora yapıyor, kariyer" dedi. Erdoğan ise "Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları artırmak lazım" dedi. Çelebi'nin eşine yaşını soran ve "46" yanıtını alan Erdoğan, "Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var" ifadelerini kullandı.