HDP, CHP ve Gelecek Partisi’nden Erdoğan’ın sözlerine tepki

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında Mehmet Ali Çelebi'ye çocuk yapmasına yönelik söylediği cümlelere tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuşan Beştaş, "Çok çocuk sahibi olmayı bir terör faaliyeti olarak görüyor. Bu ırkçı bir kafadır, bu Kürt söylemi bir kafadır" dedi.

HDP’li Beştaş, “Soylu daha önce 'Kürtler 10-15 çocuk yapıyorlardı şimdi 5-6 çocuğa düştüler' demişti. Kürtleri sürekli bir nüfus mühendisliği altında gören kafalar dönüp baksınlar geriye, hangi çöplükteler acaba? İkincisi, kadınların bedenine, çoğalmasına, üremesine dönük sürekli bu dil uzatma hadsizliğini lanetliyorum. Kadınlar çocuk yapıp yapmamaya kendileri karar verir, bu aile meselesidir. Bir cumhurbaşkanı çocuk yapma sayısına neden karışır bunu anlamak mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Erdoğan, örgüt mensuplarının çocuklarının olmadığını çok iyi biliyor. Kürt nüfusunu kastederek nasyonel bir söz kuruyor aslında” diyen Beştaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunu Kürtler anladı ve partisine dahil ettiği devlet katındaki ortakları olan ulusalcılara da tabii ki selam çakıyor. Çok çocuk sahibi olmayı bir terör faaliyeti olarak görüyor. Bu ırkçı bir kafadır, bu Kürt düşmanı bir kafadır. Bu bir nefret dilidir, kınıyoruz. Kürt halkı da bu düşmanlığı çok iyi anlıyor ve yorumluyor. Mesajlarını aldık, cevabımız daha çok direnmektir. Çözüm konusunda demokratik siyasette ısrar etmektir. Gerçek bir eşitlik ve kardeşlik için mücadele etmektir. Bizim karşı cevabımız budur."

DAVUTOĞLU: AYRIM YAPMAK IRKÇILIKTIR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’a tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Bu ülkenin çocukları Kandil’de doğmadığına göre, kastınız apaçık ortada Sn. Erdoğan! İfadeleriniz insan haklarına ve kadın haklarına saygısızlıktır. Bu ülkede doğan her çocuk onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çocuklar arasında ayrım yapmak ırkçılıktır” dedi.

CHP’Lİ ÖZGÜR ÖZEL: UTANÇ VE ÖZÜR GEREKTİRİR

TBMM’de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şunları belirtti:

“Bir hanımefendiye bir partinin genel başkanının 'Onun kariyeri de çocuk yapmak olsun' demesi kadar kötü bir yaklaşım, kabul edilemez. Tüm kadınları küçük gören ve ayrımcı dil kuran bu yaklaşımı tamamen reddediyoruz. Aynı ifadelerin devamında, 'PKK'lılar 10 çocuk yapıyor, siz de yapın' demek, eğer Süleyman Soylu'nun dediği gibi ülkede 150 tane PKK'lı kaldıysa, ayakkabı numaralarını biliyorsanız, mağaradan burunlarını çıkaramıyorlarsa bu 10 çocuk yapan PKK'lılar kimdir? Cumhurbaşkanı bunu açıklasın. İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarında PKK'lıların çocukları yoksa kime PKK'lı diyor, kime terörist diyor? Bir ülkede yaşayan insanları kimliklerinden dolayı terörist ilan etmek büyük bir hadsizliktir. Bunu kınıyoruz. Bu cümlelerin alelacele Anadolu Ajansı'nın metinlerinden ayıklanıyor olması, birisinin şuursuzluğunu birilerinin örtmeye çalışması çabasıdır. Sansür değil, utanç ve özür gerektirir. Buna davet ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

11 Ekim’de sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Ali Çelebi, Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirterek, “Yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” demişti. Erdoğan, bugün Çelebi’nin rozetini taktı.

Çelebi'nin kürsüde yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan Çelebi'nin elini sıktı ve "Senin çocuk kaç tane?" diye sordu. Çelebi ise "Bir tane efendim" diye yanıt verdi. Çelebi daha sonra yanında bulunan eşini işaret etti ve "Doktora yapıyor, kariyer" dedi. Erdoğan ise "Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları artırmak lazım" dedi. Çelebi'nin eşine yaşını soran ve "46" yanıtını alan Erdoğan, "Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var" ifadelerini kullandı.