Politika

Erdoğan ve Zelenskiy’den telefon görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Erdoğan ile Zelenskiy’nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını ele aldığı kaydedildi.

Erdoğan görüşmede, “diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını” söyledi.

Ayrıca Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama dolayısıyla yayımladığı taziye mesajı için Zelenskiy'e teşekkür etti.

 

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