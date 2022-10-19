Erdoğan ve Zelenskiy’den telefon görüşmesi

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Erdoğan ile Zelenskiy’nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını ele aldığı kaydedildi.

Erdoğan görüşmede, “diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını” söyledi.

Ayrıca Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama dolayısıyla yayımladığı taziye mesajı için Zelenskiy'e teşekkür etti.