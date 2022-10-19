Başbakan: Dijital dönüşüm stratejisi en önemli önceliklerimizden biri

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, dijital dönüşüm stratejisinin, kabinesinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından GovTech etiketiyle video paylaşan Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin dijital dönüşüm stratejisi, diğer tüm sektörlerin gelişmesine yardımcı olabilecek güçlü bir ekonomik altyapı oluşturmak için bu kabinenin önceliklerinden biridir” dedi.

Başbakan, dijital dönüşümün, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına yönelik tüm hizmetleri hızlandırmanın ve iyileştirmenin bir yolu olacağını ifade etti.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, bugün Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin dijital dönüşüm stratejisini açıklamıştı.