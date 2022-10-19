Biden’dan sıkıyönetim kararnamesine tepki: Putin çok zor bir pozisyonda

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ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi Beyaz Saray'da konuşan Başkan Joe Biden, enflasyon ve petrol fiyatlarının yanı sıra dış politikayla ilgili soruları yanıtladı.

Putin'in Ukrayna'nın ilhak edilen bölgelerinde ilan ettiği sıkıyönetim konusundaki bir soruya ise Biden, "Bence Putin çok zor bir pozisyonda. Şu anda yaptığı ise bunu (sıkıyönetim), Ukrayna halkına boyun eğdirmek için elindeki tek aracı kullanmasıdır" yanıtını verdi.

Biden ülkede artış endişesi duyulan benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için 15 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Tüm dünyada artan benzin fiyatlarından Ukrayna'ya savaş açan Vladimir Putin'i sorumlu tutan Biden, yaz aylarından bu yana attıkları adımlar sayesinde benzin fiyatlarının galon başına 2,5 dolar kadar düşüş kaydettiğini ancak düşüşün yine de bekledikleri kadar hızlı olmadığını belirtti.

Biden, "Enerji Bakanlığı stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varili daha piyasaya sürecek, bu süreç aralık sonuna kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

BIDEN, STRATEJİK REZERVLERİN YARISINDAN FAZLASININ DOLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bağımsız analistlerin rezervlerden yapılan salımların petrol fiyatlarının düşüşünde önemli rol oynadığını onayladığını belirten Biden, stratejik petrol rezervlerinin yarısından fazlasının dolu olduğunu ve bunun acil bir durum için yeterli olduğunu aktardı.

Biden, gelecek aylarda da gerekirse benzeri adımların atılacağına işaret ederek ABD'nin petrol üretiminin kendi yönetimi döneminde arttığını ve ABD'nin şu anda ihraç ettiği petrolün ithal ettiği petrol oranından daha yüksek olduğunu vurguladı.

Benzin fiyatları varil başına 70 doların altına düştüğünde de stratejik petrol rezervleri için petrol satın alacaklarını kaydeden Biden, petrol şirketlerine de benzin fiyatlarını düşürme ve petrol üretimini artırma çağrısı yaptı.