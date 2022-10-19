Politika

"Reşid'in cumhurbaşkanı adaylığına Başkan Barzani karar verdi"

Başkan Mesud Barzani’nin danışmanı Mesud Haydar, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Irak Parlamentosu’ndaki grubunun cumhurbaşkanlığı oylamasında Berhem Salih’e oy verdiğini belirtti.
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Latif Reşid
Latif Reşid
kürdistan Latif Reşid Mesud Barzani Mesud Haydar KDP KYB

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin danışmanı Mesud Haydar, Latif Reşid’in Irak Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi kararının Başkan Mesud Barzani tarafından alındığını söyledi.

K24’e konuşan Başkan Mesud Barzani’nin danışmanı Mesud Haydar, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Irak Parlamentosu’ndaki grubunun cumhurbaşkanlığı oylamasında Berhem Salih’e oy verdiğini belirtti.

Latif Reşid’in Başkan Mesud Barzani tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildiğini kaydeden Haydar, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Reşid’e oy verdiğini bildirdi.

Haydar, Irak Cumhurbaşkanlığının Kürtlerin hakkı olduğunu ve Başkan Barzani’nin 2018’deki tecrübenin tekrarlanmamasını istediğini ifade etti.

Letif Reşid’in KYB’li olduğunu ve onun Kürtleri temsil etmesine Başkan Barzani’nin karar verdiğini bildiren Haydar, yeni hükümette bakanlıkların yüze 20’sinin Kürtlere ayrılacağını belirtti.

Önümüzdeki cumartesi günü kabinenin tamamı oylanmasa da yarısından fazlasının oylanacağını bildiren Haydar, “Sorunların çözümünde siyasi irade önemli, siyasi partiler varılan mutabakatlardan geri çekilirlerse başbakan bunları uygulayamayacak” dedi.

Haydar, “Yazılı anlaşmalar imzalandı, anlaşma, Başkan Barzani'nin vurguladığı temel direklere yani uzlaşı, denge ve ortaklıklara vurgu yapıyor” ifadelerini kullandı.

Mesud Haydar

 

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