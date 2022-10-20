AK Parti'den kimyasal silah açıklaması: İftira

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, PKK’lilere yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çelik, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar” dedi.

HDP’DEN AÇIKLAMA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kürdistan Bölgesi topraklarında 2021'den beri sürdürülen operasyonlarda uluslararası hukukta "savaş suçu" olarak nitelenen kimyasal silahların kullanıldığı iddiaları üzerine yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada halen TSK'nın operasyonlar sürdürdüğü Zap, Metina ve Avaşin bölgelerinde kimyasal silah kullanıldığı haberleri dolayısıyla Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) ve BM'ye etkili çalışma çağrısı yapıldı. HDP MYK, "Demokratik kamuoyunu bu gelişmeler karşısında ses çıkarmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kimyasal kullanımının "savaş suçu" olduğu belirtilen açıklamada, şu hususlar dile getirildi:

"2021'den bu yana dönem dönem kimyasal kullanımı haberleri gündeme gelmektedir. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı hareket ettiği iddiaları ifade edilmektedir. Bu gelişmeler bölge halklarında endişe yaratmakta ve olası katliamların da kapısını aralamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz; kimyasal kullanımı Cenevre Konvansiyonu'na aykırıdır, savaş suçudur ve açıkça insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Demokratik kamuoyunu bu gelişmeler karşısında ses çıkarmaya çağırıyoruz. Ülkeyi krizlerden krizlere sürükleyen AKP-MHP iktidarının güvenlikçi ve çatışmacı politikalardaki bu ısrarı, daha fazla krizi beraberinde getirmektedir.”

DEMİRTAŞ: MECLİS VE MUHALEFET SESSİZ KALAMAZ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şunları ifade etti:

"1- Sosyal medyada PKK’lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar.

Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır.

2- Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır.

Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur.

3- Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur.

Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir."