Kerkük Havalimanı’nda iç ve dış hat uçuşları başlıyor

KERKÜK (K24)

Kerkük Uluslararası Havalimanı yönetimi, iç ve dış hatlarda seferlerin bugün başlayacağını açıkladı.

Kerkük Uluslararası Havalimanı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugün Bağdat’tan Kerkük’e ilk iç uçuşun gerçekleşeceğini bildirdi.

Açıklamada, ilk dış hatlar uçuşunun ise, Kerkük’ten Suudi Arabistan’a olacağı belirtildi.

Söz konusu havalimanı, Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından 16 Ekim’de açılmıştı.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, havalimanının yeniden açılmasının ardından yaptığı açıklamada, projede teknik sorunlar ve idari engellerin yanı sıra birçok yolsuzluk şüphesinin olduğunu belirterek, Irak Ulaştırma Bakanı’ndan havalimanının çalışmalarını durdurmasını istemişti.