AK Parti’den istifa eden Fakıbaba: İYİ Parti’ye geçiyorum

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Sözcü gazetesine konuşan AK Parti Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, “Söylemiyordum ama konuşulmaya başlayınca söyleyeyim. İYİ Parti’ye katılıyorum” dedi.

"Ne zaman bu kararı aldınız?" sorusunu yanıtlayan Fakıbaba, "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba’ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum, İYİ Parti’ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım’la iki kez görüştüm ve ikna oldum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise Fakıbaba'nın istifa paylaşımını retweet ederek, "Partimize her katılım iktidar yürüyüşünde bir adımdır" dedi.

FAKIBABA’NIN İSTİFA AÇIKLAMASI

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Urfa Milletvekili, eski Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu" diyen Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğimden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."