Politika

HTŞ, Suriyeli silahlı gruplarla Afrin ve diğer bölgelerde ortak yönetimi görüştü

Eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir eş-Şam’ın, dün akşam Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu bünyesindeki silahlı grupların çoğuyla bir araya geldiği bildirildi.
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kürdistan HTŞ Nusra Cephesi SMO Afrin Azez

HABER MERKEZİ

Eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ), dün akşam Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesindeki silahlı grupların çoğuyla bir araya geldiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Heyet Tahrir eş-Şam’ın, dün akşam Türkiye destekli SMO bünyesindeki silahlı grupların çoğuyla bir araya geldiğini ve tüm tarafları razı etmek üzere bir planı görüştüğünü belirtti.

HTŞ’nin Afrin ve Halep’in kuzeyinde ortak bir yönetim kurulması konusunda “kararlı olduğu” ifade edildi.

Afrin’in yanı sıra Azez, El-Bab ve Cerablus’a kadar uzanan ve Türkiye’nin düzenlediği ‘Fırat Kalkanı’ ve ‘Zeytin Dalı’ operasyonlarında SMO’nun eline geçen bölgeyi ortak yönetme kararlılığını bildiren HTŞ’nin talebinin, SMO grupları tarafından reddedildiği ifade edildi.

HTŞ, geçtiğimiz 12 Ekim’de Afrin bölgesine girmiş ve SMO’ya bağlı Üçüncü Kolordu isimli grubu Azez’e çekilmeye zorlamıştı.

Afrin’in Cindires ve Şera bölgelerini ele geçiren HTŞ, Türkiye ve SMO’nun yönetiminde bulunan Azez’e ulaştı.

Öte yandan, Azez, Mare ve El-Bab’daki halkın HTŞ’nin kentlerine girmemesi için gösteri düzenlediği ve yolları kapattığı belirtildi.

Bunun yanı sıra Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), HTŞ’nin Afrin’e saldırısını kınadı.

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