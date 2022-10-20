Politika

Süleymaniye’de patlama

Süleymaniye’de bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi.
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kürdistan Süleymaniye Patlama

SÜLEYMNAİYE (K24)

K24 muhabiri, Süleymaniye’de bir araca yerleştirilen bombanın infilak ettiğini aktardı.

İlk belirlemelere göre patlamada yaralananlar oldu. Araçta çıkan yangın söndürülürken inceleme başlatıldı.

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, gazetecilerin olay yerine yaklaşmasına izin verilmiyor.

Muhabirimiz, patlamanın, Türkiye Vize Merkezi önünde yaşandığını bildirdi.

K24’e konuşan Süleymaniye Polis Sözcüsü, polis ve asayiş güçlerinin olay yerine intikal ettiğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

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