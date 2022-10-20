Finlandiya: Türkiye’nin gecikmesi güvenliğe zarar veriyor

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İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı resmi ziyarette Financial Times (FT) gazetesine röportaj veren Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesi ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna'daki savaşın tırmandığı şu dönemde Avrupa'nın güvenliğinin kırılgan hale geldiği konusunda uyarıda bulunan Haavisto, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarını hedef alan sabotajlara da dikkat çekti.

Haavisto, "Bu güvenlik koşullarında Baltık Denizi'nde güvenliğin güçlendirilmesinde yaşanan gecikmeler elbette endişe verici" ifadelerini kullandı.

“NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ”

Finlandiya Dışişleri Bakanı, "Hem Macaristan'a hem de Türkiye'ye güvenlik açısından çalkantılı zamanlarda olduğumuzu ve NATO'nun 5. maddesi kapsamına ne kadar erken girer ve NATO'nun savunmasına katkıda bulunabilirsek şartların o kadar iyi olacağını vurguladık" dedi.

Ankara'nın Helsinki ve Stockholm’ün NATO üyeliğini onaylama konusunda gecikmesinden şikayet eden Haavisto, bu durumun Baltık ve ilgili ülkelerdeki güvenlik durumu üzerinde etkileri olduğunun dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

“ERDOĞAN'IN İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YI AYRI AYRI DEĞERLENDİRME KARARINI HOŞ KARŞILAMADIK”

Öte yandan Helsinki'nin komşusu olmadan İttifak'a katılmayacağını, zira bunun NATO'nun savunma planlamasını ve hava ve deniz savunması da dahil olmak üzere ikili askeri işbirliğini karmaşıklaştıracağını kaydeden Haavisto, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın son yorumlarından bazıları, Finlandiya ve İsveç'in ayrı ayrı değerlendirileceği fikrini içeriyordu ve tabii ki bizim tarafımızdan hoş karşılanmadı. Bu İsveç tarafından da hoş karşılanmıyor."

Haavisto, "Bu ulusal güvenliğimiz için iyi olmaz ve NATO açısından da kötü bir çözüm olur" diye ekledi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran’da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan ‘Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı 26 Ağustos’ta Finlandiya’nın Vantaa kentinde yapılmıştı.