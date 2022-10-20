Ezidi Miri’den yeni Irak kabinesinde Ezidilere yer verilmesi çağrısı

DUHOK (K24)

Ezidi Kürtlerin Miri Hazım Tahsin Beg, kabinesinde Ezidilere yer vermesi için Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani’ye çağrıda bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Kürdistan, Irak ve Dünya Ezidileri Miri Hazım Tahsin Beg, “Ezidiler, Irak'ın kadim medeniyetinin mirasçılarıdır. Ezidilik bu ülkenin yerli halkları ve kadim dinleri arasındadır" dedi.

Sudani’yi, hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden ötürü tebrik eden Hazım Beg, Sudani’nin kuracağı hükümette Ezidi Kürtlere üst düzey görevler vermesi çağrısında bulundu.

DAİŞ’in Ezidilere yönelik katliamının ardından Ezidilerin marjinalleştirilmesinden şikayet eden Hazım Beg, “Tarih okuyan herkes, Ezidilerin Irak'ın kadim medeniyetinin mirasçıları olduğunu, ülkenin yerli halkları ve kadim dinleri arasında yer aldığını anlar” dedi.

Sudani’nin hükümetinin hak ve sorumluluklar çerçevesinde kurulması umudunu dile getiren Hazım Beg, kurulacak hükümette tüm Irak halkının temsil edilmesini, Ezidilerin de bu çerçevede nüfuslarına göre temsil edilmesini istedi.

Hazım Beg, “Ulusal ve anayasal haklarına dayanarak, yeni kabinede Ezidileri adil bir şekilde temsil etmenizi ve onlara bir bakanlık vermenizi istiyoruz. Ayrıca genel müdürlük ve bağımsız kuruluşların pozisyonlarını da talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan bilgilere göre, Sudani’nin kabinesi 22 veya 24 bakanlıktan oluşacak. Bu bakanlıklardan 12'si Şiilere, 6’sı Sünnilere, 4’ü Kürtlere, 2’si ise dini veya etnik azınlıklara verilecek.