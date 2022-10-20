Politika

Erdoğan’dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid’e tebrik mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid’i göreve seçilmesinden ötürü tebrik etti.
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Irak Latif Reşid Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid’e tebrik mesajı gönderdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı’nın paylaştığı bilgiye göre, tebrik mesajında Reşid’le çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ülkenizin içinden geçtiği bu hassas aşamada Irak'ta birlik ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağınıza eminim" dedi.

Erdoğan, “Derin tarihi bağlarımız ve dostane komşuluk ilişkilerimiz, Irak ile hassas konularda karşılıklı saygıya ve iki halkın ortak çıkarlarına dayalı işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla sizinle bu ilkeler üzerinde çalışmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Latif Reşid, 13 Ekim’de Irak Parlamentosu’nda yapılan oturumda Irak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

 

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