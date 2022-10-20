AB’den İran’a yaptırım | Michel: Hızlıca harekete geçiyoruz

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Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İran'a, Rusya'ya askeri yardım sağladığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

Michel, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyen İran'a karşı hızlıca harekete geçiyoruz. AB Konseyi'nin İran'da Rusya'ya askeri destek sağlayanlara karşı rekor sürede getirilen kısıtlayıcı tedbirleri kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

AB Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da yaptırım paketinin rekor hızda kabul edildiği belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Nebila Massrali, bu haftanın başında Brüksel'in İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine dair kanıtlar elde ettiğini iddia ederek Tahran'a yanıt verileceği uyarısını yapmıştı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: İRAN’LA DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLSİN

Bu arada Rusya'nın İran'dan aldığı söylenen kamikaze İHA’larla son günlerde Ukrayna'da düzenlediği saldırılara değinen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "İran İHA'larının Ukrayna'nın sivil altyapısına verdiği sayısız tahribatı, halkımızın yaşadığı can kayıpları ve ıstırapları ve ayrıca İran'ın Rusya'ya silah tedarikinin devam etmesi ihtimaline ilişkin haberlerle bağlantılı olarak, Devlet Başkanı'na Ukrayna'nın İran ile diplomatik ilişkileri kesmesi önerisinde bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ı Ukrayna'ya yönelik savaşta Rusya'ya destek vermekle itham eden Kuleba, "İran, Rusya'ya silah tedarik etmeyi bırakırsa tüm ilişkilerin yeniden kurulmasını konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, geçen ay Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

İran yönetimi ise Rusya'ya kamikaze İHA verdiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.