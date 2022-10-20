Musul’da Asurlulardan kalma 2700 yıllık kabartmalar bulundu

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Musul'daki antik Maşki Kapısı'na 2016 yılında DAİŞ’lilerin verdiği zararı onarma çalışmalarını sürdüren ABD ve Iraklı arkeologlardan oluşan ekip, Asurlulardan kalma muhteşem kabartmaları keşfetti.

Bulunan sekiz mermer rölyefte ustalıkla oyulmuş savaş sahneleri, üzüm bağları ve hurma ağaçları tasvir ediliyor.

Irak Antik Eserler ve Tarih Mirası Kurumu'nun başkanı Fadıl Muhammed Hodr'un Fransız Haber Ajansı AFP'ye verdiği bilgiye göre kaya kabartmaları antik Ninova kentini milattan önce 705 ile 681 yılları arasında yöneten Asur Kralı Sanherib döneminden kalma.

Maşki Kapısı Ninova'nın en büyük kapılarından ve kentin gücünü ve azametini simgeliyor.

1970'lerde restore edilen kapı 2016 yılında bölgeyi işgal eden DAİŞ mensupları tarafından buldozerlerle yıkılmıştı.

DAİŞ, İslam öncesi dönemlerden kalan tarihi birçok kalıntıyı putperestlik sembolü diye imha etmiş ve yağmalamıştı.

Irak Antik Eserler ve Tarih Mirası Kurumu başkanı Hodr, mermer levhaların Maşki Kapısı'nda yarı gömülü olarak bulunduğunu, toprağın üzerinde kalan kısımların yüzlerce yıl içerisinde çevre koşullarının etkisiyle silinip yok olduğunu ama toprak altında kalan kısımların korunduğunu anlattı.

Irak'ın Musul Üniversitesi ile ABD'nin Pennsylvania Üniversitesi'nden arkeologlardan oluşan ekip, Ninova'nın Maşki Kapısı'nı DAİŞ yıkmadan önceki haline getirmek için çalışıyor.

Irak'ta toplam 10 binden fazla arkeolojik alan var.