Yaşam

Maraş'ta deprem

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kürdistan Maraş Pazarcık Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.34'te Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 8,31 kilometre derinlikte meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Depremin ardından ilçe merkezindeki çok sayıda vatandaş, ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktığı görüldü.

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