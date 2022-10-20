İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti.

HABER MERKEZİ

Liz Truss istifa kararını Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Truss, görevini bırakma konusunu Truss, görevini bırakma konusunu İngiltere Kralı III. Charles ile görüştüğünü ve yerine gelecek kişinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini açıkladı.

Liz Truss 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiş, 6 Eylül'de de başbakan olarak atanmıştı. Sadece 45 gün görev yapan Truss böylece İngiltere'nin tarihinde en kısa süre görevde kalan başbakan oldu.

Altı hafta önce göreve gelen Liz Truss'ın açıkladığı ekonomi paketleri itibarının sarsılmasına neden oldu. İngiliz Sterlini rekor düzeyde değer kaybederken Truss'ın kabinesinde istifalar görüldü. Vergi paketleri açıklandığında sterlin, ABD Doları karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş; ancak, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

İçişleri Bakanı Suella Braverman da dün istifa etmiş ve istifa mektubunda Truss'ı eleştirmişti.