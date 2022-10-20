Soylu: Türkiye’de 3 milyon 629 bin Suriyeli var

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "13. Göç Kurulu Toplantısı"nın açılışında Suriyeli mültecilere ilişkin konuştu.

Soylu, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 2013-2016 arasında yani savaşın en şiddetli olduğu zaman diliminde 12,5 kat artmıştı. 2018'den beri ise Türkiye'deki göçmen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı aynı kaldı, üstelik buradaki doğumlara rağmen. 2018'de 3 milyon 623 bindi, halihazırda sayı 3 milyon 629 bin kişidir. Sınır ötesinde hayatı normalleştirdikçe bu akım durdu. Batı'nın yapması gereken buydu, Türkiye'ye vereceği destek buydu. İran, Afganistan ve Pakistan'la kurması gereken ilişki tam da buydu.”

Uygulanan politikalar sayesinde göç akımının tersine dönmeye başladığını kaydeden Soylu, "Temel hedefimiz, gönüllü geri dönüşlerdir. Onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüş yaklaşımıyla insanların tekrar ülkelerine, güvenli bölgelere dönmesini sağlıyoruz. Biz nasıl ki gelişlerini yönettik, nasıl ki buradaki tüm süreçlerini yönettik, Allah'ın izniyle onurlu, güvenli, gönüllü geri dönüşlerini de sağlarız. Bunun için çalışıyoruz, planlamalarımızı oluşturuyoruz. Şu ana kadar 529 bin Suriyeli kardeşimiz bu kapsamda geri döndü" değerlendirmesini yaptı.

Soylu, 6 milyon kişinin Suriye'nin kuzeyinde (Rojava) “güvenli hale getirilen bölgelerde” kaldığını söyledi.

"KİMSENİN GÖÇMEN DEPOSU DEĞİLİZ"

Kimsenin göçmen deposu olmadıklarını vurgulayan Soylu, "Biz kimsenin göçmen deposu değiliz ve olmayacağız. Göç konusunda bir duruşumuz ve tavrımız var, bunu sürdürmeye kararlıyız ve yükün eşit paylaşımında ısrarlıyız. Gitmek isteyen istediği yere gider, kimsenin göçmen bekçisi olamayız" dedi.