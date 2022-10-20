Politika

ABD’de F-35 savaş uçağı yere çakıldı

ABD'nin Utah eyaletinde F-35 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD F-35 savaş uçağı kaza

HABER MERKEZİ

ABD'nin Utah eyaletinde F-35 tipi savaş uçağının yere çakıldı.

CNN International'daki habere göre, söz konusu kaza, Utah'ın Ogden şehrinin güneyindeki Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde meydana geldi.

Dün yerel saatle 18.15'te meydana geldiği bildirilen kazada pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kaldı.

Yetkililer, yerde de kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Nedeni henüz bilinmeyen kazaya dair soruşturma sürüyor.

Hill Hava Kuvvetleri Üssü, Salt Lake City'nin yaklaşık 30 mil (48 kilometre) kuzeyinde yer alıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv