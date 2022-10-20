ABD’de F-35 savaş uçağı yere çakıldı
HABER MERKEZİ
ABD'nin Utah eyaletinde F-35 tipi savaş uçağının yere çakıldı.
CNN International'daki habere göre, söz konusu kaza, Utah'ın Ogden şehrinin güneyindeki Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde meydana geldi.
Dün yerel saatle 18.15'te meydana geldiği bildirilen kazada pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kaldı.
Yetkililer, yerde de kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
Nedeni henüz bilinmeyen kazaya dair soruşturma sürüyor.
Hill Hava Kuvvetleri Üssü, Salt Lake City'nin yaklaşık 30 mil (48 kilometre) kuzeyinde yer alıyor.