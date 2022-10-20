Politika

İngiltere: Rus jeti uçağımızın yakınına füze fırlattı

İngiltere Savunma Bakanı, bir Rus uçağının 29 Eylül'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında devriye görevi yapan bir İngiliz uçağının yakınına füze fırlattığını açıkladı.
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dünya Rus uçağı İngiltere jet

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada, Karadeniz üzerinde rutin devriye görevini icra eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait silahsız bir uçağın yakınına bir Rus uçağından füze fırlatıldığını bildirdi.

İngiltere'nin 29 Eylül'de meydana gelen bu olayın ardından devriyeleri askıya aldığını ve endişelerini Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ilettiğini söyleyen Wallace, Rusya'nın bunun "teknik bir arıza" olduğunu belirttiğini aktardı.

Wallace, İngiltere'nin daha sonra devriyelere yeniden başladığını belirterek olayı "potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde nitelendirdi ancak bunun "kasıtlı bir tırmanma" olarak görülmediğini sözlerine ekledi.

Bakan Wallace, "Analizimiz bunun bir arıza olduğu konusunda uyuşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

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