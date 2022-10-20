Rusya’dan ‘NATO’yla doğrudan çatışma’ açıklaması

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO’nun Ukrayna’ya silah sevkiyatı yaptığına dikkati çeken Zaharova, "Son verilere göre Batı, Ukrayna’ya 42,3 milyar dolar değerinde askeri yardım yaptı. Bunun arasında 28,3 milyar dolar ABD’ye ait" dedi.

Zaharova, "NATO ülkeleri, birbirleriyle yarışıyormuşçasına Kiev rejimine silah ve mühimmat göndermeye, istihbarat bilgileri vermeye, Ukrayna askerlerini eğitmeye ve askeri operasyonlar konusunda rehberlik yapmaya devam ediyor. Bu, NATO’yu Rusya ile doğrudan çatışma durumuna yakınlaştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"NATO’nun Kiev yönetiminin suç ortağı” olduğunu belirten Zaharova, "ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri, Kiev yönetiminin himayesinde yürütülen terör eylemlerinin sponsorudur" ifadesini kullandı.

Ukrayna’ya Batı tarafından tedarik edilen silahların, Ortadoğu, Orta Afrika ve Güneydoğu Asya'daki terörist, aşırılıkçı ve suç örgütlerinin eline geçtiğini savunan Zaharova, söz konusu silahların karaborsadaki değerinin aylık 1 milyar dolardan fazla olduğunu kaydetti.

“AB UKRAYNA MESELSİNDE TARAF”

Avrupa Birliği’nin (AB) 17 Ekim’de Ukrayna'ya askeri yardım için misyon oluşturulmasını onayladığını anımsatan Zaharova, bu amaçla yaklaşık 107 milyon avro ayrıldığına dikkati çekti.

Zaharova, "Bu adım, Kiev yönetimine silahların tedarik edilmesiyle birlikte AB’yi Ukrayna meselesinde taraf yapıyor" dedi.

Portekiz'in de Ukrayna'ya helikopter göndermeyi planladığına işaret eden Zaharova, "Meslektaşlarımızı iyice düşünmeye ve Portekiz'i itibarsızlaştıracak, karşılıklı saygıya dayalı iş birliğini bozacak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Zaharova, NATO'nun "Steadfast Noon" nükleer caydırıcılık tatbikatını değerlendirerek, "Bu tür manevralar, Avrupa kıtasındaki mevcut durumunun istikrarına katkıda bulunmuyor. Bu bağlamda NATO'nun savunma amaçlı ittifak olduğu yöndeki açıklamaları boştur" diye konuştu.

Zaharova ayrıca, İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiği yönündeki iddiaların "asılsız" olduğunu savundu.