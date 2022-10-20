Politika

Başbakan İran heyetiyle ekonomik ilişkileri görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Safari başkanlığındaki İran heyetiyle ekonomik ilişkileri ele aldı.
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kürdistan Ali Fekri Mesrur Barzani İran Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ekonomi Bakan Yardımcısı Ali Fekri’nin de aralarında bulunduğu Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Safari başkanlığındaki İran heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi - İran ilişkileri ele alındı.

Taraflar ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgularken, karşılıklı olarak yatırımcılara kolaylık sağlanmasının öneminin altını çizdi.

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