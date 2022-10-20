Politika

Biden'dan Truss'ın istifasının ardından ilk açıklama: Müttefikliğimiz değişmeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss'a birçok konudaki iş birliği için teşekkür ederek, "ABD ve İngiltere güçlü müttefiktir ve kadim dosttur, bu gerçek asla değişmeyecek" yorumunda bulundu.
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Joe Biden
Joe Biden
ABD Liz Truss İngiltere başbakan istifa Joe Biden

HABER MERKEZİ

Biden, Truss'ın istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ve İngiltere güçlü müttefiktir ve kadim dosttur, bu gerçek asla değişmeyecek" ifadesini kullandı.

Ukrayna savaşı başta olmak üzere birçok konuda ABD ile yaptığı iş birliğinden dolayı Truss'a teşekkür eden Biden, "Ülkelerimizin karşılaştığı küresel zorluklarla mücadele ederken İngiltere hükümeti ile yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Art arda siyasi çalkantıların yaşandığı İngiltere'de, Başbakan Truss bugün istifa ettiğini açıklamıştı.

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