Politika

Zelenskiy yaptırım kararnamelerini imzaladı: Aralarında Roman Abramoviç de var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nce hazırlanan ve 2 bin 507 kişiyi kapsayan "Kişisel Özel Ekonomik ve Diğer Kısıtlayıcı Önlemlerde Değişikliklerin Uygulanması ve Tanıtılması Hakkında" 2 kararnameyi imzaladı.
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Roman Abramoviç
Roman Abramoviç
kürdistan Roman Abramoviç Ukrayna Volodimir Zelenskiy yaptırım kararnameler

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın resmi internet sitesine konulan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyince hazırlanan ve 19 Ekim'de Devlet Başkanlığı’na sunulan ve "önlem" olarak ifade edilen yaptırımlara ilişkin 2 kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Ağırlıklı olarak Rusya vatandaşlarının bulunduğu ve toplam 2 bin 507 kişiden oluşan yaptırımlar listesinde, Rus oligarklardan Roman Abramoviç ile Leonid Lebedev'in isimleri de yer aldı.

Kararnamelere göre, "Alfa Bank" ile "Sberbank Faktoring" gibi Rus devletine ait veya bu ülkenin kontrolündeki toplam 1374 tüzel kişi de yaptırımlar listesine eklendi.

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