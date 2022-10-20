Başbakan: Irak, Kürdistan Bölgesi’nin başarısını kabul etmeli

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu.

Kürdistan Üniversitesi’nin öncü bir rol oynadığını belirten Başbakan, “Bu üniversiteden mezun olan birçok kişi kamu ve özel sektörde önemli işlere imza atarak Kürdistan Bölgesi’nin gelişiminde etkili oldu” dedi.

Öğrencilere seslenen Başbakan, okuma ve öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayarak, “bu aşamadan sonra daha çok çalışarak kendinizi geliştirip milletinize ve ülkenize yardımcı olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Pırde Destanı’na atıfta bulanan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün tarihi bir gün. 5 yıl önce bugün Pırde Destanı yazıldı. O gün vatanseverliğin ihanete karşı zafer kazandığı bir gün . Millet iradesinin silah, zulüm ve baskıya karşı galip geldiği gündür. O gün, bize kendine güven ve millet sevgisi sayesinde tüm sorunlarla mücadele edebileceğimizi kanıtladı.”

Irak’la ilişkilere de değinen Başbakan, şunları kaydetti:

“Irak bir yol ayırımında. Ülkede gelecek dönemde diyalog tolunun açılması için seçilenler tüm tarafları bir araya getirmeli. Terör var, fazla para yok. İnsanların açıkça reddettiği tarz devam etmemeli. Irak daha fazla direnmeden buradaki başarıyı kabul etmeli. Başka bir seviyeye geçmesi için Irak’a yardım edebiliriz.”