Başbakan bombalı saldırıda şehit olan Hawkar Caf’ın ailesiyle görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de 7 Ekimde düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Güvenlik Konseyi’nde görevli Albay Hawkar Abdullah Resul’un (Hawkar Caf) ailesiyle bir araya geldi

Aileye başsağlığı dileyen ve acılarını paylaşan Başbakan, Hawkar Caf’ın şehit olmasına neden olan saldırının bir terör eylemi olduğunu belirtti.

Başbakan saldırıyı düzenleyenlerin hak ettikleri cezayı alacaklarını ifade etti.

Şehit Hawkar Caf’ın ailesi de olayla bağlantılı birçok kişinin gözaltına alınması ve hızlı soruşturmadan dolayı Başbakan ve Güvenlik Konseyi’ne teşekkür etti.

7 Ekim’de başkent Erbil’in Serbesti Caddesi’nde önceden bomba yerleştirilmiş otomobilin patlaması sonucu Hawkar Caf şehit olmuş, 4 kişi yaralanmıştı.