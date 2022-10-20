Politika

KDP’li yetkili: Irak’ın yeni hükümet kabinesinde Kürtlere 4 bakanlık verilecek

KDP Politbüro Üyesi Arif Tayfur, Irak’ta Muhammed Şiya Sudani başkanlığında kurulacak hükümet kabinesinde Kürtlere 4 bakanlık verileceğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan ırak hükümet bakan Arif Tayfur

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Arif Tayfur, Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani’nn gelecek günlerde başkent Erbil’i ziyaret edeceğini belirtti.

Sudani’nin Başkan Mesud Barzani ile görüşeceğini belirten Arif Tayfur, görüşmede yeni hükümet kabinesinin programı ve Kürtlere verilecek bakanlıların ele alınacağını ifade etti.

KDP’li Tayfur, siyasi tarafların Kürtlere 4 bakanlık verilmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

KDP'ye Irak Dışişleri Bakanlığı ve 2 bakanlık daha verileceğini belirten Tayfur, Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) de Adalet Bakanlığının verileceğini kaydetti.

Latif Reşid 13 Ekim’de Irak Parlamentosu tarafından 5. Irak Cumhurbaşkanı seçilmşti.

Reşid, Irak'ta Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Koordinasyon Çerçevesi Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani’ye hükümeti kurma görevini vermişti.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kabinesini en kısa sürede parlamentoya sunarak Iraklıların beklentilerini karşılayacağını söylemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv