KDP’li yetkili: Irak’ın yeni hükümet kabinesinde Kürtlere 4 bakanlık verilecek

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Arif Tayfur, Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani’nn gelecek günlerde başkent Erbil’i ziyaret edeceğini belirtti.

Sudani’nin Başkan Mesud Barzani ile görüşeceğini belirten Arif Tayfur, görüşmede yeni hükümet kabinesinin programı ve Kürtlere verilecek bakanlıların ele alınacağını ifade etti.

KDP’li Tayfur, siyasi tarafların Kürtlere 4 bakanlık verilmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

KDP'ye Irak Dışişleri Bakanlığı ve 2 bakanlık daha verileceğini belirten Tayfur, Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) de Adalet Bakanlığının verileceğini kaydetti.

Latif Reşid 13 Ekim’de Irak Parlamentosu tarafından 5. Irak Cumhurbaşkanı seçilmşti.

Reşid, Irak'ta Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Koordinasyon Çerçevesi Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani’ye hükümeti kurma görevini vermişti.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kabinesini en kısa sürede parlamentoya sunarak Iraklıların beklentilerini karşılayacağını söylemişti.