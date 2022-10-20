Ronaldo kadro dışı bırakıldı

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Manchester United, Cristiano Ronaldo hakkında herkesi şaşkına çeviren bir karar verdi.

Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen ancak, Şampiyonlar Ligi arenasında oynayan hiçbir takımın kendisine talip olmaması nedeniyle Manchester United’da kalan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün oynadıkları Tottenham maçında isyan bayrağını resmen açtı.

Teknik Direktör Erik ten Hag ile yıldızı barışmayan Portekizli futbolcu, Tottenham maçının son anlarında oyuna giremeyince sahayı terk etti ve doğrudan soyunma odasına gitti. Maçtan sonra konuyla ilgili konuşan Hollandalı teknik adam, “Bununla yarın ilgileneceğim. Şimdi galibiyeti kutlayacağız” demişti.

“RONALDO, CHELSEA MAÇININ KADROSUNDA YOK”

Manchester United’dan yapılan resmi açıklamada, “Cristiano Ronaldo, bu cumartesi Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun dışında tüm takım bu maça hazırlanmak için odaklanmış durumda” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ronaldo’nun ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Premier Lig’de 8 maça çıkan 37 yaşındaki Portekizli futbolcu, sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi’nde 4 maça çıkan Ronaldo, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.