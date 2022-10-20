Zelenskiy: İran Rusya’nın suç ortağı

HABER MERKEZİ

Ukayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev’de İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinde basına kapalı yapılan ikili görüşmelerin ardından Zelenskiy ile Cassis ortak basın toplantısını düzenledi.

Zelenskiy, Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'nın şehirlerine yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenlendiğini belirterek, bunları "yeni terör" saldırıları olarak nitelendirdi.

Söz konusu saldırılarda, Rus güçlerin İran üretimi İHA'ları kullandığını kaydeden Zelenskiy, İran'ın da Rusya'nın bir "suç ortağı" olduğunu, bunu kanıtlamak için çalışmalar yürüttüklerini ve İsviçre'den bu çalışmalarda destek beklediklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerine yönelik ilhak kararına tepki olarak Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya yaptırımlar uygulanması sürecinde İsviçre'nin de aktif yer aldığını aktaran Zelenskiy, bu nedenle Cassis'e teşekkür etti.

Ukrayna olarak ülkesine düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'dan tazminat talep etmesi yönünde Birleşmiş Milletler'de (BM) bir süreç başlattıklarını belirten Zelenskiy, "Ukrayna'nın bir tazminat mekanizması ve özel bir mahkeme oluşturma girişimleri konusunda BM içinde yakın iş birliği üzerinde anlaştık" dedi.

Ignazio Cassis de Zelesnkiy ile bir araya gelmeden önce Kiev bölgesinde savaşın etkilediği yerleşimlerde incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 5 bin 500 ton yardımı gönderdiklerini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını kınadıklarını ve Ukrayna'daki gelişmeleri yakıdan takip ettiklerini aktaran Cassis, şunları kaydetti:

"İsviçre en başından beri söz konusu Rus askeri saldırısını şiddetle kınadı. Ukrayna'yı desteklemek için derhal somut adımlar attık. İsviçre tarafsız bir ülkedir ancak bu, Ukrayna'da olup bitenlere dikkat etmememiz gerektiği anlamına gelmez."

Cassis, İsviçre'nin, Ukrayna'daki "savaş suçlularının" bulunması ve adalete teslim edilmesine, savaş sırasında kaybolan Ukrayna vatandaşlarının aranmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirerek "İsviçre, Rusya Federasyonu'na karşı yaptırımların uygulanması konusunda uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdürecek ve gerekirse yoğunlaştıracak" diye konuştu.

Basın toplantısı öncesinde Ukrayna ve İsviçre arasında dijital dönüşüm alanında ortaklık anlaşması da imzalandı.