ENKS: Devrimci Gençlik yöneticilerimizin evlerine saldırdı

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), yaptığı yazılı açıklamada “Devrimci Gençlik” yapılanmasının yönetici ve üyelerinin evlerine yönelik yaptığı saldırılarda maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Açıklamada, “PKK’ye bağlı ‘Devrimci Gençlik’ adlı örgüt, dün Kamışlo’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler (BM) bürolarına saldırarak ofislerin kapı ve pencerelerini kırdı. Bölgedeki insani hizmetlerin devamlılığını tehdit olan bu saldırılarla personel ve çalışanları yıldırmaya çalışıyorlar” denildi.

Açıklamada, "Aynı grup, 20 Ekim’de Haseke’de ENKS yöneticilerinden Fesla Yusuf ve Mahmud Uce’nin evlerini bombalaması sonucu evlerde hasar oluştu ve çevredeki insanların korkmasına sebep oldu” ifadelerine yer verildi.

BM ile WHO ofisleri ve parti yöneticilerinin hedef alındığı bu saldırıları kınayan ENKS, ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon’un sorumluluk alması için Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) baskı yapmasını istedi.

Rojava’daki Özerk Yönetim’e bağlı “Devrimci Gençlik” yapılanması, dün Kamışlo’da bulunan WHO ve BM’nin bürolarına saldırılar düzenlemişti