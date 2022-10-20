Politika

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu'nun yeni kampüsünün açılış tarihi açıklandı

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, yeni kampüsü 2024 yılının mart ayına yetiştirmek için çaba harcadıklarını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan ABDnin Erbil Başkonsolosluğu yeni kampüs açılış tarihi

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Erbil’deki yeni kampüsle ilgili açıklamada bulundu.

Yeni kampüsün 51 dönüm üzerinde kurulduğu belirtilen açıklamada, yeni kampüsün çalışanların ihtiyaçlarına göre dizayn edildiği ifade edildi.

Açıklamada yeni kampüsün Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın farklı kültürlerinden izler taşıdığı bilgisine yer verildi.

Başkentin kadim tarihinden izlerin de yer alacağı belirtilen kampüsün kurulması aşamasında çevre düzenlemesine özellikle dikkat edildiği ifade edilen açıklamada, Erbil’in temiz doğasının korunmasına önem verildiği kaydedildi.

Planın ABD Dışişleri Bakanlığına ait olduğu vurgulanan açıklamada, yeni kampüsün açılışının 2024 yılının mart ayına yetiştirilmesi için çaba harcandığı belirtili.

Açıklamada eski binanın boşaltılmasının devam ettiği belirtilirken, çalışanların özel hayatlarındaki ihtiyaçlarını da karşılayacak yeni kampüste birkaç restoran ve çarşı olacağı kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv