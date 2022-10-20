ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu'nun yeni kampüsünün açılış tarihi açıklandı

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Erbil’deki yeni kampüsle ilgili açıklamada bulundu.

Yeni kampüsün 51 dönüm üzerinde kurulduğu belirtilen açıklamada, yeni kampüsün çalışanların ihtiyaçlarına göre dizayn edildiği ifade edildi.

Açıklamada yeni kampüsün Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın farklı kültürlerinden izler taşıdığı bilgisine yer verildi.

Başkentin kadim tarihinden izlerin de yer alacağı belirtilen kampüsün kurulması aşamasında çevre düzenlemesine özellikle dikkat edildiği ifade edilen açıklamada, Erbil’in temiz doğasının korunmasına önem verildiği kaydedildi.

Planın ABD Dışişleri Bakanlığına ait olduğu vurgulanan açıklamada, yeni kampüsün açılışının 2024 yılının mart ayına yetiştirilmesi için çaba harcandığı belirtili.

Açıklamada eski binanın boşaltılmasının devam ettiği belirtilirken, çalışanların özel hayatlarındaki ihtiyaçlarını da karşılayacak yeni kampüste birkaç restoran ve çarşı olacağı kaydedildi.