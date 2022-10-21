Almanya Meclisi Kürdistan Bölgesi ve Irak için toplanıyor

ERBİL (K24)

Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki askeri güçlerinin görev süresi bu ayın sonunda bitiyor.

Almanya hükümetinin önerisiyle bugün Federal Meclis’te gerçekleştirilecek oturumda Almanya askeri güçlerinin görev süresinin uzatılması ele alınacak.

Alman hükümeti Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta bulunan 500 askeri danışmanın görev süresinin uzatılması tavsiyesinde bulunurken, meclisin bu yönde karar alması bekleniyor.

K24’e konuşan Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher, ülkesinin yeni hükümet kabinesinin meclise Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri güçlerinin görev süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu belirterek, bunun Peşmerge ve Iraklı güçlerin eğitimini kapsadığını ifade etmişti.

Ülkesinin Peşmerge Güçleri ve Iraklı güçlere yardım ederek iyi bir iş yaptığını belirten Streicher, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki göçmenleri desteklemeyi sürdüreceğini de kaydetmişti.