Politika

Kerkük’te operasyon: DAİŞ döneminden kalan mayın ve mağaralar imha edildi

Kerkük’te başlatılan operasyonda DAİŞ döneminden kalan 11 mayınla patlayıcı depolanan iki mağara imha edildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Kerkük DAİŞ Hawice Operasyon Mayın

ERBİL (K24)

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Hawice ilçesi yakınlarında DAİŞ döneminden kalan mayın ve patlamamış bombaların imha edilmesi için operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, operasyon kapsamında Hawice ilçesine bağlı Hizefi ve Meziri köyleri yakınlarında DAİŞ döneminden kalan 11 mayının imha edildiği aktarıldı.

Operasyonda ayrıca içinde patlatılmamış bombaların bulunduğu iki mağaranın da imha edildiği kaydedildi.

İki gün önce de Kerkük'ün güneyinde daha önce DAİŞ tarafından yola yerleştirilen mayının patlaması sonucu iki hayatını kaybetmişti.

DAİŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

 

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