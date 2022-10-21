Tümgeneral Talat: Peşmerge ve Irak ordusu ortak tugayları göreve başlıyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’ndaki Temsilcisi Tümgeneral Abdulxaliq Talat, Irak’ta yeni hükümet kabinesinin oluşturulmasından sonra Peşmerge ve Irak ordusu tarafından kurulan iki ortak tugayın göreve başlayacağını söyledi.

Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasında güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde durumun tehlikeli olduğunu belirten Tümgeneral Abdulxaliq Talat, bunun terörist grupların ve saldırıların artmasına zemin hazırladığını ifade etti.

Tümgeneral Talat, "DAİŞ o bölgelerde saldırılar düzenliyor. Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki koordinasyon eksik. Bundan dolayı iki ortak tugayı aktifleştirmek istiyoruz. Yeni hükümetin işi olarak bütçelerini oluşturarak söz konusu tugayların güvenlik boşluğu olan bölgelerde göreve başlaması için çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak Savunma Bakanlığı ve Peşmerge Bakanlığı özellikle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde görev yapacak ortak 2 tugayın kurulması konusunda anlaşmıştı.

İki tugayın Uluslararası Koalisyon güçlerince donatılacağı belirtilmişti.