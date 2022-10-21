İran’dan vatandaşlarına: Ukrayna’yı terk edin

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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da askeri çatışmaların tırmanması ve güvensizliğin artması nedeniyle tüm İran vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları şiddetle tavsiye ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Batı ülkeleri , Rusya’nın İran’ın insansız hava araçları (İHA) sistemleri ile Ukrayna’yı hedef aldığını belirtirken, İran bu iddiaları reddediyor.

ZELENSKIY: İRAN RUSYA’NIN SUÇ ORTAĞI

Ukrayna lideri Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Rus güçlerin İran üretimi İHA'ları kullandığını belirterek, İran'ın Rusya'nın bir "suç ortağı" olduğunu, bunu kanıtlamak için çalışmalar yürüttüklerini belirtmişti.

Zelenskiy, Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'nın şehirlerine yönelik füze ve İHA’larla yoğun saldırılar düzenlendiğini belirterek, bunları "yeni terör" saldırıları olarak nitelendirmişti.

Söz konusu saldırılarda, Rus güçlerin İran üretimi İHA'ları kullandığını kaydeden Zelenskiy, İran'ın da Rusya'nın bir "suç ortağı" olduğunu, bunu kanıtlamak için çalışmalar yürüttüklerini ve İsviçre'den bu çalışmalarda destek beklediklerini kaydetmişti.