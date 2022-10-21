Doğu Avrupa, nükleer tehditlere karşı eski sığınakları gözden geçiriyor

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Euronews’te yer alan habere göre, nükleer tehditlere karşı eskiden hazırlanmış olan sığınaklar bugün neredeyse terk edilmiş durumda ve koruma sağlamaları pek mümkün görünmüyor.

Romanya'daki dev bir eski tuz madeni olan Salina Turda da bunlardan biri. Hükümetin acil durumlarda kullanılacak sığınaklar listesinde bulunan maden, bugün daha çok turizm amaçlı kullanılıyor.

Yetkililer ise nükleer saldırılara karşı sığınaklar konusunda bir düzenleme olmadığını belirtiyor. Tuz madeni gibi alanların da bir tür geçici sığınak olarak kullanılabileceğini belirten Bükreş Ilfov Acil Durum İdaresi Sözcüsü Yarbay Vasile Daniel, "Bunlar tam teşekküllü sığınaklar değiller ama geçici koruma sağlayabilir" diyor.

Bükreş merkezli Expert Forum'dan Sorin Ionita Doğu Avrupa'da halkın nükleer saldırıyı ihtimal dışı gördükleri için bu konuda pek de korkmadıklarını belirtiyor.

Öte yandan Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Üniversitesi'nden Cristian Parvulescu NATO'nun ülkede konuşlu askerleri ve hava savunma sistemi Deveselu Kalkanı'nın Romanya için antibalistik füzelere karşı daha iyi bir koruma sağlayacağı görüşünde.

POLONYA ESKİ SIĞINAKLARI YENİLİYOR

Polonya'da da hükümet Rusya'nın artan tehditleri karşısında ülkedeki 62 bin sığınak envanterinin gözden geçirilmesini istedi.

Varşova'nın kuzeyindeki dev demir çelik fabrikasının atındaki sığınak da bunlardan biri. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri dokunulmayan sığınak son günlerde tekrar gündeme geldi. Sığınakta depolanan gaz maskesi, ayakkabı, kıyafet gibi malzemelere yıllarca dokunulmamış.

Hükümet ayrıca itfaiye teşkilatına acil durumlarda halka verilmek üzere iyot tabletleri dağıttı.

FİNLANDİYA, İSVEÇ VE DANİMARKA SIĞINAKLARI KORUDU

Öte yandan Finlandiya, İsveç ve Danimarka soğuk savaş döneminde kurulan sığınakların düzenli bakımını yaptı.

Örneğin Finlandiya şehirler ve diğer yoğun yerleşim yerlerinde kurulan sığınaklarda ülke nüfusunun üçte ikisini barındırabiliyor. Bu sığınaklardan bazıları 100 kilotonluk nükleer saldırılara karşı dayanacak güçte yapılmış.

“ESKİ SIĞINAKLAR YENİ SİLAHLARA DAYANIKLI DEĞİL”

“Nükleer silahlara karşı hazırlıklı olma doktrini” çerçevesinde eski Yugoslavya'da da çok sayıda bomba sığınağı inşa edilmişti.

Bunların en ünlüsü 2010 yılında sanat galerisine dönüştürülen Saraybosna yakınlarındaki Konjic yeraltı kalesi. Sadece Yugoslavya devlet başkanı, 4 general ve muhafızları tarafından bilinen bu sığınak olası bir saldırıda askeri ve siyasi liderleri korumak için inşa edilmişti.

Galeriye dönüştürülen sığınağı işleten ajansın temsilcisi Selma Hadzihuseinovic, sığınağın tekrar işler hale getirilebileceğini ama modern silahların gücü göz önüne alındığında bu sığınakların eskisi kadar faydalı olamayacağını gösterdiğini belirtti.