Sağlık

Çin’de milyonlarca kişi yeniden Covid-19 karantinasında

Çin’de on milyonlarca kişi yeniden Covid-19 karantinasına alınırken, başkent Pekin’in de dahil olduğu bir çok yerleşim yerinde kısmi ya da tam kapanma uygulanıyor.
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dünya Çin Covid-19 karantina

HABER MERKEZİ

Çin’de yeni tip coronavürüs (Covid-19) vakalarının yeniden artması üzerine 13 milyon nüfuslu Şian'da bir hafta sürecek tam kapanma başladı.

Zhengzhou’daki dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden birinin fabrikasından da salgın önlemleri nedeniyle yemekhaneler kapatıldı.

Başkent Pekin'de vakaların çıktığı semtlerde kısmi karantina uygulanıyor. Covid-19 testleri de hayatın rutin parçası halinde.

Pekin'de süren Komünist Parti Kongresi'nin katılımcılarına da günde iki kez Covid-19 testi yapılıyor.

Çin'de vaka sayılarındaki artışa rağmen uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında düşük seyrediyor.

Ancak Sıfır Vaka politikası olarak bilinen uygulamalar vaka sayıları az da olsa karantina önlemlerinin uygulanmasını içeriyor. 

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