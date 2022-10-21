Politika

Alman askeri güçlerinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki görev süresi uzatıldı

Alman Federal Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen oturumda, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Alman askeri güçlerinin görev süresinin uzatılması yönünde karar alındı.
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ERBİL (K24)

Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki askeri güçlerinin görev süresi bu ayın sonunda bitiyordu.

Almanya hükümetinin önerisiyle bugün Federal Meclis’te gerçekleştirilen oturumda Almanya askeri güçlerinin görev süresinin uzatılması kararı alındı.

Alınan kararın ardından açıklama yapan Almanya Savunma Bakanlığı, Ekim 2023'e kadar çoğu Kürdistan Bölgesi'nde olmak üzere 500 Alman askeri danışmanın Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta kalacağını bildirdi.

K24’e konuşan Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher, ülkesinin yeni hükümet kabinesinin meclise Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki askeri güçlerinin görev süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu belirterek, bunun Peşmerge ve Iraklı güçlerin eğitimini kapsadığını ifade etmişti.

Ülkesinin Peşmerge Güçleri ve Iraklı güçlere yardım ederek iyi bir iş yaptığını belirten Streicher, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki göçmenleri desteklemeyi sürdüreceğini de kaydetmişti

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