Politika

Ukrayna: Son bir günde Rus saldırılarında 11 sivil öldü, 13 kişi yaralandı

Ukrayna, çeşitli bölgelerde son bir günde Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda 11 sivilin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın çeşitli yerleşim yerlerine 20 Ekim'de düzenlediği saldırılar hakkında Telegram hesabından paylaşım yaptı.

Timoşçenko, ağırlıklı olarak Kharkiv ile Mıkolayiv ve Donetsk bölgelerine yönelik saldırıların yapıldığını duyurarak, Rus güçlerin saldırılarının sonucu söz konusu 3 bölgede 11 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 13 kişinin yaralandığını belirtti.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA 429 ÇOCUK ÖLDÜ

Ukrayna Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren Ukrayna'da savaş nedeni ile yaşamını yitirmiş çocuklar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna'da devam eden çatışmalar nedeni ile bugüne kadar 429 çocuğun öldüğü ifade edilen açıklamada, 1246'dan fazla çocuğun ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'da Rus güçlerin kontrol ettiği bölgelerde, savaş nedeni ile ölen veya yaralanan çocuklar hakkında bilgilerin alınmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, bu bilgilerin değişebileceği belirtildi.

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