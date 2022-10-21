Şarkıcı Sıla yeni klibini Jina Emini’ye ithaf etti: Kalksın uyuyanlar
HABER MERKEZİ
İran'da 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin “örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle” “ahlak polisi” tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan eylemlere destek sürüyor.
Şarkıcı Sıla klibinde, Jina Emini’nin ölümüyle simgeleşen saçlardan oluşan bayrağa yer vererek eylemlere destek verdi.
Sıla, “Dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim” şeklindeki sözleriyle İran’daki ve tüm dünyadaki kadın mücadelesinin yanında olacağını vurguladı.
Şarkıcı Sıla’nın kalem aldığı şarkı sözleri şöyle:
"Özgürlük isyan değildir, koşullara bağlı bilinir, değildir. Özgürlük başkasına ait değildir, şahsidir. Karardır, emeldir, zatendir.
Dayatılana “Hayır” demeyi emin olarak, ürkmeden söylemek, içine çöken kayayı kalbinden çıplak elle fırlatmaktır özgürlük.
Zulmedene akıl, gönül yolu, şifa ve vicdan dilemek, anlamayan herkese anlatmak boynumuzun borcudur.
Hürriyete inancı kırılmış dünyalı bütün kadın kardeşlerim, haysiyetinin peşinde koşan İranlı kadın kardeşlerim, dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim.
O bayrak bizim.
O bayrak biziz.
Saç savrulan ve haliyle savunulmayandır.
Devran… Döner"
NE OLMUŞTU?
İran’ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Jina Emini, saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
Emini, gözaltında gördüğü işkence sonucu komaya girerek hayatını kaybetmişti.
Jina Emini’nin ölümü sonrası Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler devam ediyor.