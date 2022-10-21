İmar Bakanı: Kürdistan Bölgesi'nde demiryolu hattı inşası için çalışmalara başladık

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi İmar ve İskan Bakanı Dana Abdulkerim, Kürdistan Bölgesi'nde demiryolu hattı inşası için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Türkiye Irak Sanayici ve İşadamları Derneği (TISİAD) tarafından Mersin’de düzenlenen 6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi’ne katılan Kürdistan Bölgesi İmar ve İskan Bakanı Dana Abdulkerim, K24’ün canlı yayın konuğu oldu.

Abdulkerim, “Kürdistan Bölgesi'nde demiryolu hattı inşası için çalışmalara başladık. Bu amaçla İspanyol ve Alman 2 şirketle sözleşme imzaladık” dedi.

Mersin’de düzenlenen zirvede Türkiyeli yetkililer ve işadamlarıyla Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ticaret alışverişinin kolaylaştırılmasıyla ilgili çeşitli konuları konuştuklarını kaydeden Abdulkerim, Türkiyeli yatırımcıların Kürdistan Bölgesi'ne gelip gayrimenkul, tarım, fabrika ve ticaret alanında yatırım yapmaları için nasıl teşvik edileceği.ni ele aldıklarını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ticaret alışverişinin geliştirilmesi ve hızlandırılmasıyla ilgili olarak İmar Bakanı, demiryolunun inşasının Kürdistan Bölgesi ile Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkeleriyle olan ticaret alışverişini artıracağını ve hızlandıracağını söyledi.

Demiryolu hattı inşası için çalışmalara başladıklarını bildiren Abdulkerim, “Kürdistan Bölgesi'nde demiryolu hattı inşası vatandaşlar için ve aynı zamanda mal taşımacılığı ticaretini etkileyecek” dedi.

Bakan, önümüzdeki yıl başında demiryolu projesinin çiziminin tamamlanmasını ve kısa bir süre sonra da temel atma sürecine geçmeyi planladıklarını ifade etti.