ABD'den Türkiye'ye Rusya mesajı: Uyardık, uyarmaya da devam edeceğiz

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiyle ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

Price, "Türkiye’yi birçok farklı kanaldan ve çok sayıda toplantıda Rus varlıkları ve para transferi için güvenli bir liman olmaması konusunda uyardık. Bu konuda uyarmaya da devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda Price'a "ABD’den bir heyet üç günlüğüne Türkiye’deydi. Bu ziyaretler Rusya’ya yaptırım konusunda beklenen sonucu verdi mi" sorusu yöneltildi. Price soruyu şöyle yanıtladı:

"Hazine Bakanlığı’nda kıdemli bir yetkili olan Rosenberg’in önderliğindeki heyet Ankara ve İstanbul’da Türk yetkililerle temaslarda bulundu. Bu konuda daha fazla detay için Hazine Bakanlığı’na sormanız gerek. Türkiye Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekleyen önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğu için bu ziyaret gerçekleşti. Ve biz Türkiye’yi birçok farklı kanaldan ve çok sayıda toplantıda Rus varlıkları ve para transferi için güvenli bir liman olmaması konusunda uyardık. Bu konuda uyarmaya da devam edeceğiz. Bizim yaptırımımızın, bütün ülkeler tarafından yapılmasıyla Rusya’ya gereken cevabı vermesini istiyoruz ve bu hepimizin ortak çıkarı."

Price, kendisine yöneltilen F-16’larla ilgili bir soruya ise, "Bu konuda yeni bir gelişme yok" şeklinde yanıt verdi.