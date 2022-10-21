'Irak, Kerkük ve Xaneqin’in Araplaştırılması sürecine son vermeli'

ERBİL (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Hakim Kadir Hemecan, yeni Irak hükümetinin Kerkük ve Xaneqin’in Araplaştırılması sürecine son vermesi gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan KYB Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Hakim Kadir Hemecan, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi tarafların birliğini koruması gerektiğini kaydederek, “Kürdistan Bölgesi’ndeki iç anlaşmazlıklar Bağdat’a gidildiğinde ortadan kaldırılmalı” dedi.

Hemecan, Kürtlerin meşru ve anayasal haklarını elde etmeleri için yeni Irak hükümetine katılmaları gerektiğini belirtti.

Yeni kurulacak Irak hükümetine ve Bağdat’taki Kürt temsilcilere seslenen Hemecan, Kerkük ve Zaneqin’in Araplaştırılması süreci ve anlaşmazlıkların sonlandırılması için çalışılması gerektiğini bildirdi.