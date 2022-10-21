Politika

Irak, Türkiye’ye kaçırılan 6 tarihi eseri geri aldı

Irak’tan kaçırılıp İstanbul’da açık artırmada satışa çıkarılan 6 tarihi eser tekrar Irak makamlarına iade edildi.
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türkiye Irak tarihi eser İstanbul

HABER MERKEZİ

Irak’tan kaçırılıp İstanbul’da açık artırmada satışa çıkarılan 6 tarihi esere polis el koydu.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’nın, 6 tarihi eseri Irak’ın Ankara Büyükelçiliği’ne teslim ettiğini açıkladı.

6 parçadan 5’inin Abbasiler dönemine ait altın sikkeler olduğu 1 eserin de Sümerler dönemine ait bir heykel olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, Irak’ın tarihi eserlerinin yağmalanmasını önlemek için işbirliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

 

 

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