Politika

Başbakan, Almanya’nın kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı

Başbakan Mesrur Barzani, “Federal Meclis'in bugün Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki Bundeswehr misyonunu genişletme kararını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Almanya Irak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Alman Federal Meclisi’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Alman askeri güçlerinin görev süresini uzatma kararını memnuniyetle karşıladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Federal Meclis'in bugün Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki Bundeswehr misyonunu genişletme kararını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Başbakan, “Bölgemizde tiranlığın kök salmasına izin vermemek için ortak bir kararlılıkla bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Almanya hükümetinin önerisiyle bugün Federal Meclis’te gerçekleştirilen oturumda Almanya askeri güçlerinin görev süresinin uzatılması kararı alındı.

Alınan kararın ardından açıklama yapan Almanya Savunma Bakanlığı, Ekim 2023'e kadar çoğu Kürdistan Bölgesi'nde olmak üzere 500 Alman askeri danışmanın Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta kalacağını bildirdi.

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