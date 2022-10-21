Yaşam

Batman'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 21 yaralı

Batman'dan Diyarbakır istikametine giden otobüs ile kamyonun karıştığı trafik kazasında son bilgilere göre; 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
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kürdistan Batman kaza Diyarbakır

HABER MERKEZİ

Batman'da otobüs ile tırın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Batman-Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı mevkisinde kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, 4'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. (Kaynak: İHA)

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