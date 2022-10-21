Politika

İran'da 19 bakanlığın sitesi hacklendi

Tahran'da Jina Emini'nin öldürülmesinin ardından İran'a siber savaş açtığını duyuran hacktivist grup Anonymous, 19 bakanlık sitesini hacklediklerini açıkladı.
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dünya Anonymous İran hacktivist grup

HABER MERKEZİ

Jina (Mahsa) Emini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinden sonra sosyal medya hesaplarından İran'a siber savaş açtıklarını ilan eden hacktivist grup Anonymous, 19 bakanlık sitesini hacklediğini duyurdu.

Emini’nin ölümü, Doğu Kürdistan ve İran’ın bir çok şehrinde protestolar sürerken, hacktivist grup Anonymous’tan eylemlere yeni bir destek geldi.

Anonymous bugün, Twitter hesabında Frasça yaptığı paylaşımda, İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in hesabını etiketleyerek, “İnsanları sansürlerseniz biz de sizi sansürleyeceğiz” ifadesine yer verdi. 

Paylaşımın devamında, “İran hükümetindeki 19 bakanlığınızın tüm siteleri imha edildi” denildi.

Anonymous, dün de İran rejiminin para aklanmasına yardımcı olduğunu öne sürdükleri şirketlerin listesini yayınlamıştı.

Daha önce İran devlet televizyonu, dini lideri Hamaney’in konuşmasının yayınlandığı esnada Anonymous tarafından hacklenmişti.

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