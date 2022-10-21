AB liderleri Ukrayna'ya 18 milyar euro yardım konusunda anlaştı

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Avrupa Konseyi, Brüksel'de gerçekleşen toplantı sonrasında 2023 yılında Ukrayna'ya ayda 1,5 milyar euro yardım kararı alırken, yükselen enerji fiyatları karşısında ortak yol haritası konusunda anlaşmaya vardı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya 2022 yılında 19 milyar euroluk yardım yapıldığını ve gelecek yılın da planlandığını belirterek, “Ukrayna için öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir akışına sahip olmak çok önemli. Ukrayna'nın aylık ihtiyacı temel olarak 3-4 milyar euro. Bunun 1.5 milyar eurosu AB tarafından karşılanacak. Geri kalan kısmını ise ABD ve uluslararası kuruluşlar karşılayacak” dedi.

Avrupa Konseyi ayrıca Ukrayna için kalan 3 milyar euroluk makro mali yardımın zamanında sağlanması çağrısında bulunarak, Avrupa Komisyonu'nu ve AB Konseyi'ni Ukrayna'ya yardım sağlamak için daha yapısal bir çözüm üzerinde çalışmaya davet etti.

AB liderleri, tüketicileri yükselen enerji fiyatlarından korumak için önlemler almayı amaçlayan yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Komisyonu ülkelerin gaz alımlarını toplu yapmalarını, istisnai durumlarda bir fiyat düzeltme mekanizmasının devreye girmesine izin verecek bir uzlaşma önerdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve yüksek enerji fiyatlarına karşı birleştiğini söyledi.

Scholz yaptığı açıklamada, “Kabul edilen bu yol haritasına göre, AB enerji bakanları enerji fiyatlarının nasıl düşürüleceği konusunda gelecekteki müzakereler için kesin bir çerçeveye sahip olacaklar” dedi.