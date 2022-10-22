Politika

Almanya: İran'a seyahat etmeme konusunda uyarıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ülke vatandaşlarını İran'a seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.
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avrupa Almanya İran seyahat uyarısı Jina Emini Protesto

HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'a seyahat etmeme konusunda uyarıyoruz. Alman vatandaşları, keyfi olarak gözaltına alınma, sorguya çekilme, yargılanma ve uzun süreli hapis cezalarına çarptırılma riskiyle karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde şimdiye kadar 190 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler ise devam ediyor.

 

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